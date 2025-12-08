Chivu sugli infortunati | Non so quando rientreranno Dumfries lavora in palestra Ecco quanto ci vorrà

Inter News 24 Chivu fa il punto su Dumfries, Darmian e Akanji alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Liverpool, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche della situazione legata agli infortunati durante la conferenza stampa. Una tema centrale, soprattutto in vista di un match ad altissimo dispendio fisico come quello contro i Reds. Il tecnico ha chiarito innanzitutto le condizioni di Manuel Akanji, fermatosi nelle ultime ore per una sindrome influenzale: «Akanji non sta bene, vedremo domani come starà», ha spiegato Chivu, lasciando aperta ogni valutazione fino all’ultimo momento utile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu sugli infortunati: «Non so quando rientreranno, Dumfries lavora in palestra. Ecco quanto ci vorrà»

Altre letture consigliate

Inter, finalmente arrivano buone notizie dagli infortunati. Chivu può sorridere LE ULTIME https://urly.it/31d1hc - facebook.com Vai su Facebook

Chivu sembra proprio aver trovato la soluzione a destra, visto l’infortunio di Dumfries e un Luis Henrique che lì non ha sempre convinto. Se poi ci aggiungiamo il traffico nel cuore del centrocampo e gli spazi ridotti in quella zona dove Diouf dovrebbe veders Vai su X

Chivu sugli infortunati: “Non so quando rientreranno. Dumfries in palestra…” - Chivu ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool in conferenza stampa e gli hanno chiesto dell'olandese e di Darmian ... Lo riporta msn.com