Chivu | Se chiedessi a Thuram di fare il centrocampista… la reazione del francese

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Liverpool, Chivu e Thuram si distinguono con un simpatico siparietto durante la conferenza stampa, creando un momento di leggerezza tra i due ex calciatori. Un episodio che ha catturato l’attenzione dei presenti, evidenziando il buon rapporto e il senso dell’umorismo che caratterizza il duo nerazzurro.

Alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Liverpool, Chivu e Thuram inscenano un simpatico siparietto durante la conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro: "Se chiedessi a Thuram di fare il centrocampista." e il francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu se chiedessi a thuram di fare il centrocampista8230 la reazione del francese

© Gazzetta.it - Chivu: “Se chiedessi a Thuram di fare il centrocampista…”, la reazione del francese

Altri contenuti sullo stesso argomento

chivu chiedessi thuram fareInter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride - Simpatico siparietto tra Cristian Chivu e Marcus Thuram, nella conferenza stampa della vigilia di Inter- Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Chiedessi Thuram Fare