Marcus Thuram: "Abbiamo grande fiducia, possiamo ancora migliorare". MILANO - "Il Liverpool è il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo: ha grandi ambizioni tutti gli anni e ha vinto l'ultima Premier". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Liverpool grande squadra, è una partita che conta"

