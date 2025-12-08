Chivu | L’esclusione di Salah? Non parlo dei problemi degli altri abbiamo anche noi i nostri problemi
Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool. Le parole di Chivu. Che emozioni ti trasmette questa partita? «È il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo. Una delle squadre che ha ambizioni grandi tutti gli anni in tutte le competizioni. Ha vinto la Premier, ha avuto un buon inizio di stagione e poi un calo, ma sono momenti normali di una stagione. Per quello che rappresentano credo che hanno giocatori in grado di capire i momenti e farsi trovare pronti quando si alza il livello, quando arrivano le partite che contano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
