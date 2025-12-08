Chivu Inter numeri alla mano il sorpasso su Inzaghi è già realtà Il confronto tra i due tecnici

Inter News 24 Chivu Inter, i dati dopo 14 giornate certificano il cambio di passo rispetto alla gestione precedente. I primi mesi di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra stanno producendo risultati che iniziano a delineare un confronto diretto con il passato recente. Con 30 punti raccolti nelle prime 14 giornate, il tecnico rumeno – ex difensore dell’Inter e oggi chiamato a guidare la squadra in un nuovo ciclo tecnico – ha già superato il bottino ottenuto da Simone Inzaghi, l’allenatore che ha preceduto Chivu e che aveva concluso la sua ultima partenza in Serie A a quota 28. La differenza non è solo nei punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

