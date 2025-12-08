Chivu | Il Liverpool non è solo Salah Chi gioca a destra? Io

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore nerazzurro presenta la sfida di domani contro i Reds: "Non abbiamo bisogno di certificati, ma di trovare continuità. Giochiamo contro una squadra esperta, faremo del nostro meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu il liverpool non 232 solo salah chi gioca a destra io

© Gazzetta.it - Chivu: "Il Liverpool non è solo Salah. Chi gioca a destra? Io..."

Altre letture consigliate

Chivu: "Il Liverpool non &#232; solo Salah. Chi gioca a destra? Io..." - L'allenatore nerazzurro presenta la sfida di domani contro i Reds: "Non abbiamo bisogno di certificati, ma di trovare continuità. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Liverpool 232 Salah