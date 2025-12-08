Chivu e la difesa sui piazzati | Era già mista prima dell’Atletico C’è stato un cambio d’interpretazione…

Inter News 24 Chivu chiarisce le scelte tattiche alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Liverpool di Slot. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa anche su uno degli aspetti più discussi delle ultime settimane: la difesa sui calci piazzati. Un tema tornato d’attualità dopo alcuni gol subiti su palla inattiva e che il tecnico rumeno ha voluto chiarire senza mezzi termini. DIFESA A ZONA MISTA – «Mista era anche prima dell’Atletico, quando voi avete fatto un caso su quel gol subito e ci girava a tutti, un po’ per disattenzione, un po’ per l’atteggiamento loro». 🔗 Leggi su Internews24.com

