Inter News 24 Chivu mette nel mirino l’era Inzaghi: numeri a confronto e il banco di prova Liverpool nella sfida di Champions League. Il 4-0 rifilato al Como ha rappresentato molto più di una semplice vittoria per l’ Inter di Cristian Chivu. Una prestazione dominante, quasi perfetta, con appena due occasioni concesse in 90 minuti e una mole di gioco impressionante che ha ulteriormente rafforzato le certezze dell’ambiente nerazzurro. Una conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della solidità e dell’identità ormai ben definita della squadra. L’edizione odierna di Tuttosport prende spunto da questo successo per allargare il discorso e porsi una domanda che fino a qualche mese fa sarebbe sembrata quasi prematura: Chivu ha quasi completato il sorpasso su Inzaghi? Il quesito nasce dal confronto dei numeri dopo 14 giornate di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e Inzaghi, il sorpasso è vicino? Tuttosport apre il grande dibattito