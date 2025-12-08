Chivu allontana la sfida con Fabregas | Non cerco reputazione Zazzaroni puntualizza

In seguito alla partita tra Inter e Como, il tecnico nerazzurro chiarisce la propria posizione riguardo ai confronti tra Chivu e Fabregas, sottolineando che non si tratta di sfide personali ma di un approccio tattico e collettivo. Zazzaroni analizza le dinamiche e la filosofia della squadra, evidenziando il rispetto e la concentrazione sul gioco.

Inter News 24 Chivu Fabregas, niente duelli personali: il tecnico nerazzurro spiega la sua filosofia dopo Inter-Como. Dopo il pesantissimo 4-0 dell’Inter contro il Como a San Siro, in tanti hanno letto nella sfida anche un possibile confronto personale tra Cristian Chivu e Cesc Fabregas. Alla domanda diretta sul tema, però, l’allenatore nerazzurro ha risposto con grande lucidità, ribadendo ancora una volta il suo approccio pratico e centrato sul lavoro quotidiano. SFIDA PERSONALE – «Io non ho tempo neanche di pensare, gioco ogni tre giorni. Avevo l’obbligo di mettere la squadra nelle condizioni migliori per avere una prestazione del genere e direi che l’abbiamo fatto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu allontana la sfida con Fabregas: «Non cerco reputazione». Zazzaroni puntualizza

