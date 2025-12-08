Inter News 24 Chivu ha preparato i suoi ad un’ardua sfida contro il Liverpool! Le ultime sulla sfida di Champions League di domani. L’Inter è pronta a tornare protagonista in Champions League. Domani sera a San Siro arriva il Liverpool per una sfida che pesa tantissimo nella corsa agli ottavi di finale. Alla vigilia del match ha parlato Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, che ha toccato tutti i temi principali: avversario, condizione della squadra, infortuni, gestione mentale e identità tattica. INTENSITÀ DEL LIVERPOOL – «Il Liverpool fa dell’intensità il suo motto. Slot sta cercando di mantenere questo aspetto, hanno iniziato bene la stagione, poi hanno avuto momenti di difficoltà ma sono costruiti per questo tipo di partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu alla vigilia di Inter Liverpool: «Non metto muri, costruisco ponti»