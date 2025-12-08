Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Intervistato dai canali ufficiali UEFA come uno dei protagonisti del magazine “UCL Show”, Cristian Chivu, alla vigilia di Inter Liverpool, ha parlato così facendo riferimento anche alla sua carriera da calciatore. L’AMORE PER L’INTER – « Dell’Inter ti innamori subito, ti innamori per la sua storia. Ho trascorso un sacco di anni in questa società, sia come giocatore che come allenatore, avendo iniziato qui il mio percorso da tecnico nel settore giovanile per sei anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu alla Uefa: «Non ho mai voluto stravolgere, solo aggiungere qualcosa. Quando mi sono fatto male alla testa ho bevuto un caffè con la morte, ora…»