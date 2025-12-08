Chivu a Inter TV | Liverpool in difficoltà? Non mi fido! Gli expected goals vanno trasformati in reti

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, esprimendo cautela sulla possibile difficoltà avversaria e sottolineando l’importanza di concretizzare le occasioni da gol attraverso gli expected goals.

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Alla vigilia della prestigiosa sfida di Champions League contro il Liverpool, Cristian Chivu ha suonato la carica ai microfoni di Inter TV. Il tecnico dei nerazzurri ha voluto sgomberare il campo da facili entusiasmi legati al periodo di forma altalenante degli avversari, predicando massima prudenza. L’allenatore ha chiarito di non fidarsi affatto del momento complicato vissuto dagli inglesi, sottolineando come la rosa dei Reds sia composta da giocatori di caratura mondiale, capaci di superare qualsiasi difficoltà emotiva e di esaltarsi in una competizione che fa parte del loro DNA storico. 🔗 Leggi su Internews24.com