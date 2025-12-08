Chiesa chiusa nel giorno dell' Immacolata Concezione

Il 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, una chiesa di Frignano è rimasta chiusa, suscitando sorpresa e delusione tra i fedeli. La notizia, diffusa attraverso diverse segnalazioni, ha generato discussioni e disappunto tra la comunità locale, che attendeva di partecipare alle celebrazioni della giornata religiosa.

Chiesa chiusa nel giorno dell'Immacolata: stupore e delusione tra i fedeli. E' quanto accaduto oggi (8 dicembre) a Frignano, secondo le segnalazioni di alcuni fedeli.Nonostante il giorno di festa, preghiera e condivisione per la comunità parrocchiale, le porte della chiesa della Madonna dell'Arco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

AVVISO Solennità : IMMACOLATA CONCEZIONE 10:00 - 11:30 - S. Messe POMERIGGIO la chiesa resta CHIUSA per la processione cittadina. NON ci sarà la celebrazione delle ore 19:00 - facebook.com Vai su Facebook

Oggi si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione: storia, tradizioni e culto nel Cilento - L'8 dicembre la Chiesa celebra la Solennità dell'Immacolata Concezione. Segnala infocilento.it