Chicago sparatoria nel centro abitato | ci sono feriti tra cui un agente
Un agente di polizia di Chicago è stato colpito da un proiettile e altre due persone sono rimaste ferite nella zona sud della città nella notte di domenica. Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una lite in un’abitazione e stavano cercando di sedare una rissa tra due uomini, quando l’arma dell’aggressore ha sparato colpendo l’agente al giubbotto e la vittima. Un secondo agente ha quindi risposto al fuoco, colpendo il sospetto e ferendo accidentalmente la vittima. Tutti e tre sono stati portati in ospedale e l’agente è stato dimesso, secondo quanto riportato dall’emittente. La squadra investigativa del dipartimento di polizia e l’Ufficio civile per la responsabilità della polizia stanno indagando. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 4 giugno 1962 a Puerto Cabello, in Venezuela, il cappellano Luis María Padilla si avvicina a un soldato ferito, Andrés de Jesús Quero, durante una sparatoria. Nonostante il pericolo, il prete non esita a soccorrerlo. Quel giorno, il fotografo Hector Rondón Lov - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria a Chicago, 4 morti e 14 feriti: la strage dopo la festa di un rapper, killer in fuga - Quattro persone sono state uccise e almeno 14 sono rimaste ferite nei pressi di un ristorante a River North. Come scrive corriereadriatico.it