Chicago sparatoria nel centro abitato | ci sono feriti tra cui un agente

Un agente di polizia di Chicago è stato colpito da un proiettile e altre due persone sono rimaste ferite nella zona sud della città nella notte di domenica. Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una lite in un’abitazione e stavano cercando di sedare una rissa tra due uomini, quando l’arma dell’aggressore ha sparato colpendo l’agente al giubbotto e la vittima. Un secondo agente ha quindi risposto al fuoco, colpendo il sospetto e ferendo accidentalmente la vittima. Tutti e tre sono stati portati in ospedale e l’agente è stato dimesso, secondo quanto riportato dall’emittente. La squadra investigativa del dipartimento di polizia e l’Ufficio civile per la responsabilità della polizia stanno indagando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

