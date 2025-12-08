V iaggiare è un’esperienza meravigliosa, ma può anche essere fonte di stress, soprattutto quando si tratta di smarrire oggetti personali. Secondo vari studi e ricerche condotte a livello mondiale, ci sono alcuni oggetti che tendiamo a perdere più frequentemente durante i nostri spostamenti. Apple AirTag, provato da un gatto X Leggi anche › L’incubo dei bagagli smarriti: i numeri choc e le soluzioni per viaggiare tranquilli Cosa perdiamo abitualmente. Le chiav i sono tra gli oggetti più frequentemente smarriti. Uno studio condotto da The Lost Property Office ha rivelato che circa il 20% delle persone ha perso le proprie chiavi durante un viaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chiavi, bagagli, smartphone, ma anche zaini, borse e perfino cani e gatti. Quante cose perdiamo nella nostra vita? Ora possiamo farci aiutare dalla tecnologia, con gli smart tracker. Tutto ciò a cui teniamo di più sarà al sicuro. Ecco i migliori