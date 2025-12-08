Chiavari imbrattata dai vandali la vetrata della sede del PD | Evidente matrice squadrista | Foto | Reazioni

A Chiavari, la vetrata della sede del PD è stata imbrattata con simboli e scritte di chiara matrice squadrista. Il gesto è stato denunciato alle autorità, che sperano di individuare i responsabili grazie alle numerose telecamere presenti nella zona. L'episodio ha suscitato reazioni e condanne da parte della comunità e delle istituzioni locali.

Il raid è stato denunciato alle forze dell'ordine e l'elevato numero di telecamere e la loro capillare distribuzione dovrebbero aiutare a risalire rapidamente ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Chiavari, imbrattata dai vandali la vetrata della sede del PD: “Evidente matrice squadrista” | Foto | Reazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Chiavari, assalto squadrista alla Sala Gramsci: imbrattata la sede Pd, «non ci faremo intimidire» genovaquotidiana.com/2025/12/08/chi… Vai su X

Con un vile, infame attacco squadrista, nella notte un gruppo di fascisti ha orrendamente vandalizzato la sala Gramsci del circolo Pd di Chiavari, in provincia di Genova. Il tutto al grido di cori e slogan fascisti, come “Siamo noi i camerati” e gli inni al “Duce” e alt - facebook.com Vai su Facebook

Chiavari, imbrattata dai vandali la vetrata della sede del PD - La scorsa notte persone non ancora identificate hanno imbrattato le vetrate dei locali di via Costaguta, lanciato bicchieri, scagliato un ... Lo riporta ilsecoloxix.it