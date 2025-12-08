Chiavari imbrattata dai vandali la vetrata della sede del PD | Evidente matrice squadrista | Foto | Reazioni

Ilsecoloxix.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chiavari, la vetrata della sede del PD è stata imbrattata con simboli e scritte di chiara matrice squadrista. Il gesto è stato denunciato alle autorità, che sperano di individuare i responsabili grazie alle numerose telecamere presenti nella zona. L'episodio ha suscitato reazioni e condanne da parte della comunità e delle istituzioni locali.

Il raid è stato denunciato alle forze dell'ordine e l'elevato numero di telecamere e la loro capillare distribuzione dovrebbero aiutare a risalire rapidamente ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

