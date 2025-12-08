Chiariello nutre dubbi | Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta della classifica

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di 'Canale 21', il giornalista tifoso del Napoli Umberto Chiariello ha analizzato la lotta scudetto, esprimendo perplessità nei confronti del Milan di Massimiliano Allegri impegnato questa sera contro il Torino di Baroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

chiariello nutre dubbi il milan deve ancora dimostrare di valere la vetta della classifica

© Pianetamilan.it - Chiariello nutre dubbi: “Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta della classifica”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Chiariello Nutre Dubbi Milan