Chiama la polizia | Un uomo entrato in casa mi ha violentato ho la sua foto La soccorrono ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA Finisce lei nei guai

La telefonata al 911, il numero telefonico americano per le emergenze, è partita a fine ottobre da una villetta della cittadina di St Petersburg, che si affaccia sulla Baia di Tampa in Florida. Al telefono una giovane donna, Brooke Schinault, 32 anni, che raccontava agli agenti di essere andata fuori a buttare la spazzatura quando il suo bambino di 4 anni si era appena addormentato nella sua stanzetta. Rientrata in casa dopo pochi istanti ha trovato uno sconosciuto seduto sul suo divano, con una felpa il cui cappuccio ne copriva parzialmente il capo. Brooke non ha voluto urlare per non svegliare e spaventare il bambino. 🔗 Leggi su Open.online

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai - Brooke, una giovane mamma in Florida, ha mobilitato con il suo allarme una squadra di agenti specializzati come i Ris di Parma. Come scrive open.online