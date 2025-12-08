Chiacchierare con l’algoritmo La voce nel futuro del lavoro

"PARLARE con l’algoritmo è più facile che scrivergli". È una battuta che fino a poco tempo fa avrebbe fatto sorridere. Oggi, invece, anticipa un cambio di paradigma. Secondo uno studio di Jabra, condotto insieme alla London School of Economics and Political Science (LSE), entro il 2028 la voce diventerà il principale canale di interazione con l’intelligenza artificiale generativa. La ricerca fotografa una transizione già in atto. I primi utenti stanno mostrando una preferenza chiara per il dialogo vocale con l’IA: il 14% dei partecipanti ha scelto la voce invece della tastiera, una percentuale che, secondo gli esperti, segna la soglia del passaggio dalla sperimentazione all’uso di massa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

