Il 7 dicembre 2025 Canale 5 ha riportato in prima serata uno dei suoi titoli più iconici. Chi vuol essere milionario è tornato completamente rinnovato, con la formula de Il Torneo, e un Gerry Scotti in stato di grazia. Forte del successo quotidiano de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha inaugurato una versione più competitiva e moderna del quiz. Il nuovo format. Voto 8. Più dinamico, più strategico, più coinvolgente. La scalata si guadagna con competenza e non con fortuna. La fase di qualificazione tra dieci concorrenti a Chi vuol essere milionario-Il Torneo è avvincente e permette di selezionare davvero chi merita la sedia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 7 dicembre: il torneo (8), la rivelazione di Gerry sul cantante Ultimo (9)