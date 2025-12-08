Chi vuol essere milionario pagelle 7 dicembre | il torneo 8 la rivelazione di Gerry sul cantante Ultimo 9
Il 7 dicembre 2025 Canale 5 ha riportato in prima serata uno dei suoi titoli più iconici. Chi vuol essere milionario è tornato completamente rinnovato, con la formula de Il Torneo, e un Gerry Scotti in stato di grazia. Forte del successo quotidiano de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha inaugurato una versione più competitiva e moderna del quiz. Il nuovo format. Voto 8. Più dinamico, più strategico, più coinvolgente. La scalata si guadagna con competenza e non con fortuna. La fase di qualificazione tra dieci concorrenti a Chi vuol essere milionario-Il Torneo è avvincente e permette di selezionare davvero chi merita la sedia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Passano gli anni ma "chi vuol essere milionario" rimane il gioco quiz migliore!! (Senza usare ) Vai su X
Un sogno che si realizza! Sono felicissimo di poter dire che… sono l’animatore di studio di “Chi Vuol Essere Milionario - il torneo” con Gerry Scotti da questa sera in prima serata su Canale Cinque! Essere parte di uno dei programmi più iconici della TV italiana - facebook.com Vai su Facebook
Chi vuol essere milionario, pagelle 7 dicembre: il torneo (8), la rivelazione di Gerry sul cantante Ultimo (9) - Il Torneo: ritmo più veloce, sfide tra concorrenti e una scalata emozionante chiusa con una vincita da centomila euro ... dilei.it scrive