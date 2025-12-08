Chi vuol essere milionario chi è il primo campione Filippo e il rimpianto di Gerry

Il 7 dicembre 2025 Canale 5 ha riportato in prima serata uno dei format più riconoscibili della televisione italiana: Chi vuol essere milionario. L’edizione 2025, battezzata Il Torneo, introduce un impianto completamente rivisto rispetto al format classico. Mediaset punta a un prodotto competitivo, ritmato e più adatto al pubblico contemporaneo, sfruttando la centralità di Gerry Scott i, che negli ultimi mesi ha trainato gli ascolti dell’access prime time con La Ruota della Fortuna. Il programma mantiene l’elemento principale della scalata al milione, ma ridefinisce il contesto: meno attesa, più sfide dirette, maggiore esposizione dei concorrenti e un ruolo più “tecnico” per gli autori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chi vuol essere milionario, chi è il primo campione Filippo e il rimpianto di Gerry

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caduta Libera 22,7-24,1 La Ruota della fortuna 30% Chi vuol essere milionario 22,4% Tris di record con la Scala su Rai1 al 6,4% Vai su X

Altro che mininterno…per chi volesse iniziare a prepararsi al meglio per i prossimi concorsi docenti da stasera ogni domenica inizia “chi vuol essere milionario”!!! - facebook.com Vai su Facebook

Chi vuol essere milionario, chi è il primo campione Filippo: maxi-vincita con rimpianto di Gerry Scotti - Nella serata del 7 dicembre 2025, Filippo trionfa nella prima puntata del Torneo di “Chi vuol essere milionario”: ecco cosa chi è e cosa è successo su Canale 5. Come scrive libero.it