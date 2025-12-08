Chi è Mark David Chapman il killer di John Lennon | si mise a leggere Il giovane Holden dopo avergli sparato
L’8 dicembre 1980 resta una data tragica nella storia della musica: davanti al Dakota, il celebre palazzo di Manhattan dove viveva con Y?ko Ono, John Lennon venne assassinato. A premere il grilletto fu Mark David Chapman, un venticinquenne che oggi continua a scontare l’ergastolo in un carcere dello Stato di New York. Chapman nacque il 10 maggio 1955 a Fort Worth, in Texas, ma trascorse la giovinezza a Decatur, in Georgia. Il rapporto con il padre David, sergente dell’aviazione americana, fu doloroso: secondo le sue stesse parole, l’uomo era violento con la madre Diane e freddo con lui. Da bambino si rifugiava in un mondo immaginario abitato da “piccole persone” che vivevano nelle pareti della sua camera, sulle quali credeva di avere poteri divini. 🔗 Leggi su Cultweb.it
