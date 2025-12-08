Chi è Mark David Chapman il killer di John Lennon | si mise a leggere Il giovane Holden dopo avergli sparato

Cultweb.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 dicembre 1980 resta una data tragica nella storia della musica: davanti al Dakota, il celebre palazzo di Manhattan dove viveva con Y?ko Ono, John Lennon venne assassinato. A premere il grilletto fu Mark David Chapman, un venticinquenne che oggi continua a scontare l’ergastolo in un carcere dello Stato di New York. Chapman nacque il 10 maggio 1955 a Fort Worth, in Texas, ma trascorse la giovinezza a Decatur, in Georgia. Il rapporto con il padre David, sergente dell’aviazione americana, fu doloroso: secondo le sue stesse parole, l’uomo era violento con la madre Diane e freddo con lui. Da bambino si rifugiava in un mondo immaginario abitato da “piccole persone” che vivevano nelle pareti della sua camera, sulle quali credeva di avere poteri divini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

chi 232 mark david chapman il killer di john lennon si mise a leggere il giovane holden dopo avergli sparato

© Cultweb.it - Chi è Mark David Chapman, il killer di John Lennon: si mise a leggere Il giovane Holden dopo avergli sparato

News recenti che potrebbero piacerti

232 mark david chapmanOmicidio di John Lennon, film e serie sui fatti dell’8 dicembre 1980 - L'8 dicembre 1980 John Lennon trovò la morte per mano di Mark David Chapman. Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Mark David Chapman