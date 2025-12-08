profilo e background di giulia soponariu: età, origini e famiglia. Tra i volti emergenti del Grande Fratello Nip 2025, condotto da Simona Ventura, si distingue Giulia Soponariu. La sua presenza radiates e autentica ha attirato subito l’attenzione del pubblico. Giulia Daniela Soponariu nasce a Torino il 4 ottobre 2005 e attualmente risiede a Carignano. Proviene da una famiglia numerosa composta da cinque fratelli: Andrei (22 anni), Riccardo (21), Ludovic (9), Sofia (7) e Santiago (2 anni e mezzo). Le sue radici sono rumene, con i genitori trasferitisi in Italia circa due decenni fa. Il legame più forte è quello con la madre, che rappresenta una delle sue colonne portanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025 età altezza origini