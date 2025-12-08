Chi è Alanah Bloor Lady Marianna in Sandokan su Rai 1

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è l'attrice che interpreta Lady Marianna nella serie Sandokan in onda su Rai 1 (anche stasera 8 dicembre)? Se Can Yaman è ormai noto al grande pubblico per i suoi ruoli in prodotti televisivi come Daydreamer o Viola come il mare e anche per la vita privata molto indagata dai curiosi, meno si. 🔗 Leggi su Today.it

232 alanah bloor ladyChi &#232; Alanah Bloor: origini e vita privata dell'attrice di Sandokan - Sulla vita privata le informazioni sono limitate: l'attrice mantiene un profilo piuttosto riservato e non ha reso pubblici dettagli su eventuali ... Lo riporta tag24.it

