Un foro largo sei metri si è aperto nella copertura del reattore di Chernobyl, non in un edificio qualunque ma nella cupola costruita per isolare ciò che resta del reattore 4, esploso nel 1986. L’impatto, provocato da un drone russo carico di esplosivo il 14 febbraio, ha danneggiato il cosiddetto New Safe Confinement, la gigantesca volta d’acciaio realizzata per mettere in sicurezza l’intera area. Gli operai hanno immediatamente domato l’incendio e richiuso lo squarcio, ma i tecnici internazionali non sono tranquilli. Secondo l’ Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che ha condotto un sopralluogo, la struttura “ ha perso la sua funzione primaria di sicurezza ”, pur senza riportare danni permanenti ai sistemi di monitoraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chernobyl, colpita la cupola del reattore: “Rischio reale di nuove fughe radioattive”. Gli esperti: “Serve un intervento urgente”