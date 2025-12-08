Chelsea Maresca loda l’Atalanta | È stata il vanto del calcio italiano Gasperini è un’ispirazione

Enzo Maresca, alla sua prima sfida contro un club italiano in ambito europeo, esprime grande ammirazione per l’Atalanta, definendola un simbolo del calcio italiano e lodando l’ispirazione rappresentata da Gasperini. La partita segna un momento importante nella sua carriera, introducendo un confronto tra l’esperienza internazionale e le radici italiane.

Bergamo. Per la prima volta nella sua esperienza da capo allenatore fuori dai confini italiani, durata pochi mesi a Parma, Enzo Maresca affronta una squadra del suo paese d’origine in ambito europeo. A Bergamo per l’ex centrocampista originario di Salerno sarà una prima volta dalle grandi emozioni, alla guida di un Chelsea che ha raccolto 10 punti nelle prime 5 partite europee, gli stessi della Dea. I Blues sono atterrati a Orio al Serio alle 16:30 e sul volo non c’era la star e numero 10 Cole Palmer, non ancora al meglio dopo un lungo infortunio, oltre alla punta Delap, fermatosi nel weekend, e ai lungodegenti Colwill, Essugo e Lavia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it