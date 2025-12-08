Che tempo che fa Scurati | Tutte le idee tranne quella fascista
"Tu sei tra i firmatari della lettera aperta all'associazione italiana editori, cui si chiede conto in questi giorni della presenza al festival letterario 'Più libri più liberi' della casa editrice Passaggio al bosco, che promuove libri di propaganda fascista e addirittura nazista. Perché hai deciso di firmare?": Fabio Fazio lo ha chiesto al suo ospite, lo scrittore Antonio Scurati, a Che tempo che fa sul Nove. La polemica è scoppiata qualche giorno fa, quando diversi autori si sono opposti all'invito rivolto a Passaggio al bosco. "Sapevo che sarebbe arrivata questa domanda", ha detto Scurati. Che quindi ha proseguito: "Risponderò con una citazione: 'si discutono tutte le idee tranne l’idea fascista, perché il fascismo è la morte di ogni altra idea'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
