Che tempo che fa la Littizzetto su Elodie | Stava per farle il pap test

"Li ha presi a manate, lo trovo meraviglioso": Luciana Littizzetto lo ha detto a Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, parlando di Elodie e dello scontro che ha avuto con un fotografo sotto al palco. L'episodio risale a qualche giorno fa quando un uomo, che poi si è scoperto essere un giornalista accreditato al concerto della cantante, si è avvicinato un po' troppo al palco per riprendere Elodie mentre ballava e cantava, La distanza, però, è stata giudicata troppo ravvicinata dall'artista, che quindi è subito intervenuta colpendo il telefono dell'uomo e facendoglielo cadere per terra. "Questo qua era davanti a lei, stava per farle il pap test praticamente, la tac senza prenotazione e lei era lì che ballava, ma scusami.

