Che ne sarà della diretta Rai dalla Scala dopo il flop tv della Lady Macbeth?
La soglia psicologica è stata raggiunta, non oltrepassata per un soffio. Uno scacco per molti aspetti prevedibile, se è vero che quest’anno il 7 dicembre della Scala ha avuto un singolare “ modo minore ” (nessuna allusione musicale) dal punto di vista mediatico, e una corrispondente assenza di presenze politiche e financo di esponenti del “gran mondo” italico e internazionale, nonostante si trattasse di una delle proposte più interessanti e importanti nella programmazione del Piermarini degli ultimi tempi. O forse proprio per questo. Al record di incassi fa da contraltare l’indifferenza del pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
