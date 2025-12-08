Che guaio la strategia trumpiana così simile al primo melonismo

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel paragrafo dedicato all’Europa sovranazionale dal documento strategico di Trump e dei suoi si esprime una visione dello stato delle cose qui da noi (demografia, immigrazione, identità, eccesso r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

che guaio la strategia trumpiana cos236 simile al primo melonismo

© Ilfoglio.it - Che guaio la strategia trumpiana così simile al primo melonismo

Altre letture consigliate

Che guaio la strategia trumpiana così simile al primo melonismo - Un progetto che per l’Europa prevede patriottismo nazionalismo e populismo, valori e idee a cui il pragmatismo di Palazzo Chigi ha messo la sordina, rischia di rompere incantesimo ed equilibrio della ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guaio Strategia Trumpiana Cos236