Che fine ha fatto Gimenez dopo l'infortunio al Milan da lui stesso annunciato | rientro ancora poco chiaro

Santi Gimenez non è ancora tornato a disposizione del Milan annunciato da lui stesso ormai un mese fa. L'attaccante messicano non è ancora totalmente a disposizione di Allegri che però gli tende una mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

