Che fine fanno i bambini Famiglia nel bosco le ipotesi sul futuro dei piccoli

È una vicenda che continua a scuotere l’opinione pubblica, attraversata da emozioni contrastanti e da un senso di sospensione che sembra non voler finire. Tra le pieghe di questa storia tormentata emerge soprattutto la voce di un padre che non si rassegna alla distanza forzata dai suoi figli. «Sono giù di morale. Ma il prossimo 16 dicembre la situazione si dovrebbe sbloccare», racconta Nathan Trevallion agli amici più vicini, che parlano di un uomo provato ma «rassicurato» dai suoi legali. Parole che restituiscono l’immagine di una famiglia ancora aggrappata alla speranza, in attesa di una data che potrebbe segnare una svolta decisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Partiamo dalla fine, sicuramente diventa difficile il percorso, due sconfitte consecutive fanno male alla classifica. Per quanto riguarda voglia, carattere e determinazione, niente da dire a questi ragazzi. E allora non rimane che provarci ancora di più, sempre, fin - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, bimbi tolti ai genitori: si lavora a ricongiungimento - Visite mediche per i bambini, legale al lavoro per il ricorso. msn.com scrive

Famiglia nel bosco, così mi immagino i dialoghi (ironici) tra la mamma neo-rurale e il figlio - Un racconto ironico tra vita selvaggia, desiderio di normalità e la scoperta di Nutella, cartoni animati e popcorn al caramello ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, dieci testimoni al giudice: «I bambini stanno bene». Raccolte 1800 firme online - Dieci testimonianze scritte e oltre 1800 firme online per «salvare la famiglia che vive nel bosco». Si legge su ilmessaggero.it