Che cos' è il sesso? libro gender fluid e Lgbtq+ dai 6 anni in su di Momo Edizioni a Più Libri Più Liberi bimbi gay che si abbracciano e si baciano

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfogliando un po' di pagine ci si accorge subito che si ha a che fare con un testo che con i bambini non c'entra nulla, sia per le frasi, sia per le immagini, che riproducono situazioni abbastanza surreali Il libro gender fluid e Lgbtq+ "Che cos'è il sesso?" per bambini dai 6 anni in su alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

