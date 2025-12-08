Che cos' è il sesso? libro gender fluid e Lgbtq+ dai 6 anni in su di Momo Edizioni a Più Libri Più Liberi bimbi gay che si abbracciano e si baciano
Sfogliando un po' di pagine ci si accorge subito che si ha a che fare con un testo che con i bambini non c'entra nulla, sia per le frasi, sia per le immagini, che riproducono situazioni abbastanza surreali Il libro gender fluid e Lgbtq+ "Che cos'è il sesso?" per bambini dai 6 anni in su alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
