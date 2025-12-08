Chanel Totti in vacanza con la sorellina Isabel e mamma Ilary Il web impazzisce | Siete bellissime

Negli ultimi anni si parla di loro solo ed esclusivamente per le vicende - anche delicate - che riguardano la loro sempre più complessa separazione. Ma in passato sono stati una famiglia felice (o apparentemente tale) con tre meravigliosi figli. Si tratta di Francesco Totti e Ilary Blasi. Chanel. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Chanel Totti curatissima per le vacanze. Sceglie uno smalto bianco gesso per la manicure e pedicure - facebook.com Vai su Facebook

Chanel Totti senza trucco in vacanza: mostra le lentiggini nel selfie “al naturale” - Chanel Totti si sta godendo al massimo la sua prima estate da maggiorenne e si sta servendo regolarmente dei social per documentarne i dettagli più belli. Si legge su fanpage.it