Champions martedì sera l’Atalanta riceve il Chelsea per giocarsi i primi otto posti

Martedì sera, all'Allianz New Balance Arena, l'Atalanta affronta il Chelsea in una partita cruciale per la qualificazione ai primi otto posti del girone di Champions League. La sfida rappresenta un'opportunità importante per i nerazzurri di avvicinarsi agli obiettivi stagionali, in una fase decisiva della competizione.

Bergamo, 8 dicembre 2025 - Domani sera alla New Balance Arena, alle ore 21, l'Atalanta si gioca un quasi spareggio per la possibile qualificazione nei primi otto posti del girone di Champions. Stadio tutto esaurito, attesi 1300 tifosi britannici nel settore ospiti. L'obiettivo nerazzurro è entrare nei primi 24 posti, giocando i playoff a febbraio, ma con 10 punti dopo cinque giornate la Dea può concretamente puntare ai primi otto posti che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Ai nerazzurri, che a gennaio avranno poi in casa gli iberici dell'Atletich Bilbao e a seguire l'abbordabile trasferta conclusiva in casa dei belgi dell'Union St-Gilleuse, stasera servirà però un risultato positivo contro i campioni del mondo del Chelsea, vincitori a luglio del Mondiale del Club e trionfatori dal 1998 in poi in tutte le diverse coppe europee soppresse o esistenti, partendo dalla Coppa delle Coppe, quindi la Coppa UEFA per poi imporsi in Champions League, Europa League e persino Conference League lo scorso maggio.