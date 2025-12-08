Champions League tutto pronto per il test europeo di Chivu | il confronto con il cammino con l’era Inzaghi
di Dario Bartolucci Champions League, Chivu e l’Europa alla prova Liverpool: numeri, confronti e il peso dell’esame vero contro i Reds. L’Inter di Cristian Chivu si presenta alla sfida di Champions League contro il Liverpool con numeri che parlano chiaro: 10 vittorie in 14 partite di campionato, 4 successi su 5 in Champions League e 1 vittoria in Coppa Italia. Un ruolino di marcia di altissimo profilo che certifica la solidità del nuovo corso nerazzurro, chiamato ora a un banco di prova decisivo anche in campo europeo. L’edizione odierna di Tuttosport propone un confronto diretto con l’ Inter di Simone Inzaghi, soprattutto in riferimento al percorso continentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
In vista della gara di Champions League contro i Blues, martedì 9 dicembre alla New Balance Arena (alle 21), Palladino dovrebbe confermare il 3-4-3 con il centravanti azzurro titolare al posto di Krstovic. - facebook.com Vai su Facebook
?Gargiulo: "Scalpito per giocare la Champions League in maglia Lube davanti ai Predators!" Martedì, h20.30, per il centrale arriva il debutto assoluto nella kermesse Montpellier #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2025-12-0… Vai su X
Probabili formazioni Champions League 5^ giornata 2025/26: titolari e consigli fantacalcio - Tutto pronto per il 5° turno di Champions League. Scrive fantamaster.it