Champions League notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta | Xabi Alonso ora rischia davvero
Inter News 24 Champions League, clima teso al Bernabéu dopo la sconfitta: esonero solo rinviato, il Manchester City è l’ultima spiaggia. La notte tra domenica e lunedì è stata lunghissima nei corridoi del Santiago Bernabéu. La sconfitta per 2-0 contro il Celta Vigo, maturata al termine di una gara definita disastrosa sotto ogni profilo, ha aperto ufficialmente una crisi profonda in casa Real Madrid. Attitudine molle, nervosismo crescente e totale assenza di identità di gioco hanno spinto la dirigenza blanca a riunirsi per ore, valutando seriamente l’esonero immediato di Xabi Alonso, poi solo rinviato per concedergli un’ultima possibilità: la sfida di mercoledì contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Internews24.com
