Champions League notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta | Xabi Alonso ora rischia davvero

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Champions League, clima teso al Bernabéu dopo la sconfitta: esonero solo rinviato, il Manchester City è l’ultima spiaggia. La notte tra domenica e lunedì è stata lunghissima nei corridoi del Santiago Bernabéu. La sconfitta per 2-0 contro il Celta Vigo, maturata al termine di una gara definita disastrosa sotto ogni profilo, ha aperto ufficialmente una crisi profonda in casa Real Madrid. Attitudine molle, nervosismo crescente e totale assenza di identità di gioco hanno spinto la dirigenza blanca a riunirsi per ore, valutando seriamente l’esonero immediato di Xabi Alonso, poi solo rinviato per concedergli un’ultima possibilità: la sfida di mercoledì contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Internews24.com

champions league notte di fuoco per il real madrid dopo il ko col celta xabi alonso ora rischia davvero

© Internews24.com - Champions League, notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta: Xabi Alonso ora rischia davvero

Altri contenuti sullo stesso argomento

champions league notte fuocoLiverpool - Inter? Le probabili formazioni per una notte di fuoco a caccia degli ottavi diretti - Inter–Liverpool, 6ª giornata Champions: nerazzurri già ai playoff con 12 punti e in corsa per gli ottavi diretti. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Champions League Notte Fuoco