Chalamet rivela chi sono i tre più grandi attori di sempre | la classifica che sorprende i fan

Quando pensi a Hollywood, immagini le luci della ribalta, i red carpet e le statue dorate. Ma dietro le quinte, anche le star più acclamate si comportano come chiunque altro: si prendono in giro, si scambiano messaggi e commentano le scelte di look degli amici. È esattamente quello che è successo tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, due generazioni di talento che condividono molto più di una semplice passione per il cinema. Durante un’intervista promozionale con Lucid Motors per il suo nuovo film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e in arrivo nelle sale italiane il 22 gennaio 2025, Chalamet ha rivelato un episodio divertente che dimostra quanto il rapporto con DiCaprio vada oltre la mera colleganza professionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

