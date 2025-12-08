Cerimonia della Madonna dei Noli con Bressa e il Vescovo anche due bambini di Gaza
Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia della Madonna dei Noli. La Madonna dei Noli è tradizionalmente la protettrice dei Tassisti e dei Vigili del Fuoco, due categorie da sempre al servizio dei cittadini. Una tradizione che ha radici antiche. Dopo la messa celebrata alla chiesa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'omaggio dei Vigili del fuoco alla Madonna di Piazza di Spagna, una corona di fiori tra le braccia. La cerimonia si tiene dal 1949, il caporeparto più anziano a 27 metri di altezza #ANSA Vai su X
L'omaggio dei Vigili del fuoco alla Madonna di Piazza di Spagna, una corona di fiori tra le braccia. La cerimonia si tiene dal 1949, il caporeparto più anziano a 27 metri di altezza #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Immacolata, corone di fiori sulla statua della Madonna dei Noli: l'omaggio dei vigili del fuoco - Deposte corone di fiori sulla statua della Madonna dei Noli: l'omaggio dei vigili del fuoco e dei tassisti padovani, rinnovando un gesto simbolico di fede ... Riporta msn.com