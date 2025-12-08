Cerimonia della Madonna dei Noli con Bressa e il Vescovo anche due bambini di Gaza

Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia della Madonna dei Noli. La Madonna dei Noli è tradizionalmente la protettrice dei Tassisti e dei Vigili del Fuoco, due categorie da sempre al servizio dei cittadini. Una tradizione che ha radici antiche. Dopo la messa celebrata alla chiesa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it