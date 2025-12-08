Cencione degrado e attesa di fondi | La caccia è a 3,3 milioni di euro
Il Cencione in panne, le frane non risolte e l’attesa di milioni, più incerti che certi. La Lega torna all’attacco: "Il Comune di San Miniato nel mese di settembre comunicò che per ampliare il parcheggio del Cencione e realizzare le connesse opere di consolidamento geologico del crinale aveva partecipato ad un bando ministeriale per intercettare un contributo di 3.3 milioni di euro – spiega una nota del Carroccio –. All’epoca chiedemmo – se l’amministrazione comunale avesse previsto un piano alternativo che consentisse comunque la realizzazione della fondamentale opera nella ipotesi di mancato accesso al finanziamento ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
