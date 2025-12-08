Cena per Gaza Vitorchiano raccoglie 3mila euro per distribuire cibo e medicine nella striscia

Grande generosità della comunità di Vitorchiano per l'iniziativa solidale "Una cena per Gaza", dello scorso 15 novembre presso il complesso di Sant'Agnese, a sostegno dell'inerme popolazione palestinese.In occasione dell'evento, che ha registrato un'ampia e sentita partecipazione, sono stati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

