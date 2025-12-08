Celebrazione dell' Immacolata Concezione l' 8 dicembre | storia e tradizioni

Chi è l'Immacolata Concezione?. L'8 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra la festa dell' Immacolata Concezione, una delle festività mariane più importanti del calendario liturgico. Questa celebrazione onora la concezione della Vergine Maria priva del peccato originale, un dogma proclamato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla "Ineffabilis Deus". L'Immacolata Concezione non si riferisce al concepimento di Gesù, ma a quello di Maria stessa, che secondo la tradizione cattolica, è stata preservata dal peccato fin dal primo istante della sua esistenza. La Storia della Festa. La festa dell'Immacolata Concezione ha radici antiche, risalenti al Medioevo, ma è stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa solo nel XIX secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

