Celebrati i quarant’anni di Fabrizio

ASSISI La premiazione della decima edizione del premio letterario "Sulle ali del falco" come momento per celebrare i 40 anni di Fabrizio Catalano, il giovane di Collegno, in provincia di Torino, scomparso nel nulla nel 2005 ad Assisi, dove stava seguendo un corso di musicoterapia, senza lasciare tracce. "Aiutateci perchè non ci siano altri compleanni senza il festeggiato e quella sentenza di morte di carta possa essere strappata. Fate volare il nostro messaggio d’amore e di speranza" è questo l’appello di Ezio e Caterina (foto), genitori di Fabrizio in occasione dei 40 anni ricordati in questi giorni; Fabrizio che, da quel luglio 2005, si è volatilizzato nel nulla: da allora nessun elemento certo è mai emerso sulle sue sorti, ma la sua vicenda, grazie soprattutto all’associazione "Cercando Fabrizio e. 🔗 Leggi su Lanazione.it

