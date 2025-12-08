Cede una finestra al liceo collaboratrice scolastica ferita L' avvocato | Rischio anche per gli studenti

Riminitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infortunio sul lavoro si è verificato venerdì scorso all'interno del liceo Scientifico Artistico "A. Volta - F. Fellini" di Riccione. A denunciare quanto accaduto è l'avvocato Matteo Piccioni, legale della lavoratrice, che segnala come l'episodio non sarebbe una casualità isolata. La vittima è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Finestra cede e ferisce una collaboratrice al Liceo Volta Fellini di Riccione - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato venerdì scorso all'interno del Liceo Scientifico Artistico "A. Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Cede Finestra Liceo Collaboratrice