Cecina | Sorpresi in strada a vendere una dose di hashish a casa avevano 90 grammi di droga | arrestati
Due persone sono state arrestate a Cecina giovedì scorso, 4 dicembre, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, un uomo e una donna di 31 e 36 anni, sono stati sorpresi durante un servizio mirato che ha permesso di coglierli in flagranza di reato, mentre cedevano una dose. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
