Cecina | Sorpresi in strada a vendere una dose di hashish a casa avevano 90 grammi di droga | arrestati

Giovedì 4 dicembre, a Cecina, due persone sono state arrestate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo, sono state sorprese in strada mentre vendevano una dose di hashish e, a casa, sono state trovate 90 grammi di droga. L'operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

Due persone sono state arrestate a Cecina giovedì scorso, 4 dicembre, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, un uomo e una donna di 31 e 36 anni, sono stati sorpresi durante un servizio mirato che ha permesso di coglierli in flagranza di reato, mentre cedevano una dose.

