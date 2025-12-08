C' è un furto in appartamento | cittadini chiamano i carabinieri e fanno arrestare i ladri

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri d'appartamento in via Pienza a Roma. I malviventi sono entrati in azione poco prima delle 2. A sorprenderli sono stati i carabinieri, che li hanno arrestati.I malviventi - un 35enne e un 42enne, entrambi georgiani e già noti alle forze dell'ordine - sono stati “pizzicati” mentre cercavano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

