C' è un furto in appartamento | cittadini chiamano i carabinieri e fanno arrestare i ladri
Ladri d'appartamento in via Pienza a Roma. I malviventi sono entrati in azione poco prima delle 2. A sorprenderli sono stati i carabinieri, che li hanno arrestati.I malviventi - un 35enne e un 42enne, entrambi georgiani e già noti alle forze dell'ordine - sono stati “pizzicati” mentre cercavano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
