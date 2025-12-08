Catena Fiorello | Durante Sanremo ho rischiato di morire Ho amiche che chiedono il permesso al marito per uscire il patriarcato è ovunque

Catena Fiorello condivide la sua esperienza di salute, raccontando come una colecistite trascurata abbia rischiato di mettere a repentaglio la sua vita. Dopo un intervento complesso e un lungo percorso di recupero, l’autrice riflette sulla presenza del patriarcato anche nel suo quotidiano, evidenziando le sfide delle donne nell’ambito sociale e familiare.

Una colecistite malcurata l'ha portata in sepsi. Dopo un'operazione delicata e una lunga convalescenza, oggi Catena Fiorello parla al Corriere della Sera. Ha scritto un libro che racconta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Catena Fiorello: «Durante Sanremo ho rischiato di morire. Ho amiche che chiedono il permesso al marito per uscire, il patriarcato è ovunque»

Con Catena Fiorello stiamo parlando del suo nuovo romanzo Rizzoli, Vita e peccati di Maria Sentimento, e salta fuori che doveva uscire a maggio, ma è stato rinviato, perché lei stava male. Chiedo come sta ora. E lei: «Bene, ma sono stata quasi morta».

