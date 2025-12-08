Casumaro botta e risposta Ferma sul pari la capolista
Casumaro 1 Valsanterno 1 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Bellodi (33’ st Vinci), Benini, Farina, Barbieri, Correggiari, Catozzo, Lodi (24’ st Daniel), Pressato (17’ st Chinappi), Govoni (41’ st Pascuccio). All.: Rambaldi. VALSANTERNO: Nannetti, Commissari, Valentini L., Sciuto (41’ pt Drei), Alpi, Fiengo (27’ pt Raffini), Marashi (24’ st Castagnini), Strazzari, Fisconi, Galanti (33’ st Valentini C.), Bali. All.: Benazzi. Arbitro: Visani di Faenza. Reti: 26’ pt Catozzo (C), 46’ pt rig. Bali (V). Note: ammoniti: Commissari (V). ammonito mister Benazzi (V) Il Casumaro esce con un punto prezioso dalla sfida contro la capolista Valsanterno, al termine di una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net