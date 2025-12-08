Cassaforte sradicata con un cavo d' acciaio | colpo lampo nella notte al supermercato
L'ingresso sul retro sfondato, l'area amministrativa sventrata, una parete abbattuta, la cassaforte sparita. È questa la scena che si sono trovati davanti questa mattina i responsabili del Conad di viale Italia di Gussago, svaligiato nella notte. Ignoti al momento i responsabili. Di loro si sa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un’altra cassaforte ritrovata nel cavo Borromeo - Una cassaforte rubata è stata ritrovata nel parco di Rozzano, gettata da un ponte sulla roggia. Scrive ilgiorno.it